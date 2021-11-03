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Бренд Ford в США перевел на электричество 43-летний пикап F-100

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Ford на SEMA публично покажет концептуальный пикап Ford F-100 Eluminator. Эта модель была разработана подразделением Ford Performance, и она оснащена электрической силовой установкой, которую уже можно купить.
Для концепта адаптировали силовой агрегат от Mustang Mach-E GT Performance Edition 2021 года.

Ford F-100 Eluminator стал возрожденной моделью Ford F-100 1978 года. В концепте установили два электрических мотора по одному на каждой оси. Заявлено, что силовая установка на пикапе суммарно выдает 480 л.с.

Бренд Ford в США перевел на электричество 43-летний пикап F-100

Другие технические характеристики концепта пока не раскрывают. Ford Performance уже предлагает приобрести силовой агрегат для старых пикапов Ford F-100. Цена одного электрического двигателя в США составляет 3900 долларов.

Бренд Ford в США перевел на электричество 43-летний пикап F-100

Позже в продаже появятся тяговые аккумуляторы и другие элементы трансмиссии. Отмечается, что силовая установка уже допущена для эксплуатации на дорогах общего назначения на территории США.

Бренд Ford в США перевел на электричество 43-летний пикап F-100

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