Бренд Ford в США перевел на электричество 43-летний пикап F-100

Ford на SEMA публично покажет концептуальный пикап Ford F-100 Eluminator. Эта модель была разработана подразделением Ford Performance, и она оснащена электрической силовой установкой, которую уже можно купить.

Для концепта адаптировали силовой агрегат от Mustang Mach-E GT Performance Edition 2021 года.

Ford F-100 Eluminator стал возрожденной моделью Ford F-100 1978 года. В концепте установили два электрических мотора по одному на каждой оси. Заявлено, что силовая установка на пикапе суммарно выдает 480 л.с.

Другие технические характеристики концепта пока не раскрывают. Ford Performance уже предлагает приобрести силовой агрегат для старых пикапов Ford F-100. Цена одного электрического двигателя в США составляет 3900 долларов.

Позже в продаже появятся тяговые аккумуляторы и другие элементы трансмиссии. Отмечается, что силовая установка уже допущена для эксплуатации на дорогах общего назначения на территории США.