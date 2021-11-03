Компания Volkswagen презентовала в Европе электрический купе-кроссовер Volkswagen ID.5

Совершенно новый электрический кроссовер ID.5, анонсированный Volkswagen в начале года, сегодня официально дебютировал.

Это купеобразный вариант уже известного нам ID.4, аналогично тому, как Atlas Cross Sport является более спортивной альтернативой обычному внедорожнику Atlas.

Новый ID.5 во многом заимствует дизайн у ID.4, но отличается покатой линией крыши. В результате получается более спортивный внешний вид, хотя объем багажник снижается: 549 литров за задними сиденьями и 1561 литр при опускании спинок сидений.

Интерьер тоже очень знаком, от приборов до сидений и всего, что между ними, включая окружающее освещение. Проекционный дисплей дополненной реальности — приятный штрих.

В Европе, где ожидается, что продажи начнутся в начале 2022 года, Volkswagen ID.5 также будет доступен в версии GTX с двойным двигателем и полным приводом, общей мощностью 295 лошадиных сил. Кстати, это та же комбинация и мощность, и у ID.4 Pro AWD. Разгон с 0 до 100 км / ч достигается за 6,3 секунды.

Стандартные модели ID.5 имеют один двигатель и привод на передние колеса, что снижает их мощность до 172 или 201 лошадиных сил в зависимости от уровня отделки салона. Что касается запаса хода, то батарея емкостью 77 кВтч позволяет ID.5 преодолевать 480-520 километров в соответствии со стандартом WLTP.