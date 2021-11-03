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АВТОВАЗ отчитался о падении продаж автомобилей LADA в октябре на 31%

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Российский автогигант сообщил о результатах своей деятельности за прошлый месяц.

Согласно официальным данным, в октябре продажи LADA снизились на 31%, когда было продано 25 573 ед.

При этом положительная динамика продаж сохраняется за период с начала года. В отчетный период дилеры LADA продали 294 422 автомобиля, что на 11% больше.

В октябре самой продаваемой моделью была Vesta с показателем 10 261 ед., что на 13% меньше.

На втором месте оказались автомобили семейства LADA Granta с результатом 7 273 ед., что хуже на 43%.

АВТОВАЗ улучшил линию сборки Lada Niva и увеличил скорость производства

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