Jeep повысила цены на две модели в России на 100 тыс. рублей

Американская марка пересмотрела прайсы для двух своих внедорожников, а именно на модели Wrangler и Grand Cherokee.
Эти автомобили с 1 ноября стали дороже во всех комплектациях на 100 тыс. рублей.
Таким образом, минимальная стоимость флагманской модели Jeep Grand Cherokee теперь составляет 4 810 000 рублей, а самый дорогой вариант оценен в 7 550 000 рублей.
Jeep Wrangler в свою очередь теперь продается по цене от 4 920 000 до 6 260 000 рублей.
Еще 15 марок подняли цены на автомобили в РФ за вторую половину октября