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Jeep повысила цены на две модели в России на 100 тыс. рублей

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Американская марка пересмотрела прайсы для двух своих внедорожников, а именно на модели Wrangler и Grand Cherokee.

Эти автомобили с 1 ноября стали дороже во всех комплектациях на 100 тыс. рублей.

Таким образом, минимальная стоимость флагманской модели Jeep Grand Cherokee теперь составляет 4 810 000 рублей, а самый дорогой вариант оценен в 7 550 000 рублей.

Jeep Wrangler в свою очередь теперь продается по цене от 4 920 000 до 6 260 000 рублей.

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