Седан Peugeot 408 стал самой надежной подержанной машиной в России

По мнению эксперта самым «живучим» подержанным авто на российском рынке сейчас можно считать Peugeot 408 с турбодизельным агрегатом 1,6 л.

Такое мнение о Peugeot 408 высказал специалист журнала «За рулем» Сергей Зиновьев, который в статье написал, что у Peugeot 408 115-сильный 1,6-литровый турбодизель адаптирован для России, он считается очень надежным и распространённым.

Его ранее можно было встретить в коммерческом транспорте, а также в моделях марок Ford, Volvo и Mazda. Средний расход топлива у 1,6 DV6CM составляет 4,9 литра на 100 км пути.

В российской версии Peugeot 408 есть хорошая звукоизоляция, хорошая подвеска и достаточно низкая стоимость обслуживания.

Конечно идеальным автомобилем Peugeot 408 назвать нельзя, ведь у него, как и всех легковых авто есть «болячки», а это течь и сор в масляных каналах турбонагнетателя.

Помимо этого, в Peugeot 408 периодически требуется чистка клапанов EGR, но при нормальной эксплуатации первый раз это надо будет делать после 250 тыс. км пробега.

Ресурс силового агрегата рассчитан на 500 тыс. км и выше, но это при надлежащем уходе и своевременной замене рабочих жидкостей.

Peugeot 408 на рынке подержанных авто сейчас можно купить за 600 тыс. рублей, но это за экземпляры выпущенные в период с 2013 по 2015 г.