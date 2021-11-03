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Компания Tesla отозвала электромобили из-за сбоя систем безопасности

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Ранее в электрокарах компании проблем с тормозной системой не было, но после обновления программного обеспечения система экстренного торможения начала давать сбой.
Tesla запустила отзывную кампанию, которая затрагивает 11 704 автомобилей, выпущенных с 2017 года. На сервис отправят Model 3, Model Y, Model S и Model X.

В этих моделях после обновления программного обеспечения в коде появились ошибки, которые влияют на работу системы экстренного торможения — система срабатывает без причины, а это может привести к ДТП.

Сейчас новое программное обеспечение не распространяется, но в компании отмечают, что специалисты уже устранили причину неполадки.

Проблемы с работой системы безопасности появились после обновления бета-версии автопилота Full Self-Driving от 23 октября.

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