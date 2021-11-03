Kia Rio в новом кузове

Технологические устройства принято обозначать поколениями, отражающими переход на качественно новый, более высокий уровень эксплуатационных возможностей и комфорта пользования.

Седан Киа Рио 2021 года в новом кузове отнесен к четвертому поколению, при этом эксперты полагают, что машина превосходит технологичность и функциональность свой класс.

Особенности четверного поколения Kia Rio

Эта модель разработана специально для нашей страны, с учетом повышенных сложностей эксплуатации в условиях сурового климата и бездорожья на большей части территории.

Надежность и удобство в эксплуатации. Важно в условиях огромных расстояний между населенными пунктами и СТО.

Элегантность, отличное впечатление на улицах городов.

Дизайн городского автомобиля со спортивными мотивами (какой же русский не любит быстрой езды).

Выделиться из обшей массы в напряженном трафике мегаполиса – уже возможность формирования привлекающего внимание персонального бренда.

Вся оптика на светодиодах обеспечивает отличную видимость и повышенную безопасность, экономичность, длительную эксплуатации без замены осветительных элементов.

Салон реализован с намеком на спортивный стиль. Минимализм с акцентном на функциональность, высококачественная отделка, комфорт и уверенность формируют всегда отличное настроение водителя и пассажиров.

Оснащение и опции

Kia Rio поставляет в широком ранге конфигураций и десяти комплектациях – Classic, Comfort, Classic Audio, Luxe AV, Style, Prestige, Premium, отличающиеся в том числе автоматической/механической коробкой передач, мощностью двигателя, приводом. На странице https://www.kia.ru/models/rio/options/ можно подробнее ознакомиться с комплектациями и ценами.

Имеются спецпредложения с выгодными ценами и дополнительными сервисами (бесплатное техобслуживание в авторизованном сервисном центре).

Для автолюбителей, предпочитающих кастомную комплектацию, предлагается спектр вариантов окраски кузова и отделки салона, опциям системы безопасности, рулевого оборудования и персональными регулировками водительского места.

Специально для российских погодных условий сделаны передние брызговики, обогрев сидений, аккумулятор увеличенной емкости, расширен дорожный просвет. Кузов и дно обработаны антикоррозийным составом, увеличен срок службы передних осветителей и емкость бачка для очистки окна, улучшена шумоизоляция салона.

Машина оснащена 4-х или 6-и канальной мультимедийной системой. Навигация с восьмидюймовый дисплеем.

Пассажирам понравится наличие интерфейсов для подзарядки мобильных гаджетов.

В целом, седан Kia Rio – отличный выбор для автомобилиста, стремящегося к комфорту, стилю и безопасности.