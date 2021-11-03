Чем заменить старый катализатор на Ауди: варианты решений

Выхлопная система Ауди любых моделей оснащена каталитическим нейтрализатором, который отвечает за очистку токсичных выхлопов и преобразование их в безвредные вещества. В процессе эксплуатации авто соты катализатора засоряются и деталь приходит в негодность. Изношенный катализатор нужно аккуратно извлечь, но не спешить выбрасывать. Катализатор audi на AutoCatalystMarket получится выгодно продать. На онлайн площадке доступна информация про актуальные цены, доступен перечень скупщиков в конкретном регионе.

Замена на новую оригинальную деталь

Это, конечно, идеальный вариант. У владельца авто сохраняется гарантия от производителя. ЭБУ продолжает работать в штатном режиме, никаких ошибок и необходимости в перепрограммировании ПО. Но покупает новую оригинальную деталь лишь малая часть владельцев авто. В основном, это категория людей, владеющих новыми иномарками или машинами премиум, вип сегмента. Причина столь малого спроса проста – высокая стоимость новой детали.

В то же время Ауди будет продолжать соответствовать всем экологическим стандартам ЕС, поэтому можно будет спокойно пересекать границу.

Покупка и установка универсального катализатора

Менее затратный вариант. Деталь потому и называется универсальной, что подходит ко всем моделям и маркам автомобилей. Не нужно тщательно подбирать каждый технический параметр детали. Достаточно грамотно оценить объем и пропускную способность. Очищает выхлопные газы. Имеет длительный срок службы. При замене старого катализатора на универсальный гарантия производителя не сохраняется. Так же, как и оригинал, может выйти из строя:

из-за плохого топлива;

частой агрессивной езды;

быстрой езды по плохому дорожному покрытию;

неисправно двигательной системы и другим причинам.

С универсальным катализатором Ауди будет соответствовать европейским экологическим нормам. Единственное, что останется сделать мастеру после успешного монтажа универсальной детали, устранить в ПО ошибку типа P0420 или P0430.

Установка пламегасителя

Самый бюджетный вариант, поэтому такой популярный среди автомобилистов. Пламегаситель может устанавливаться прямо на блок выпускного коллектора, на приемную трубу, прямую магистраль. Бывают круглые, овальные, в виде турбины.

Основная задача пламегасителя – снижать давление, температуру выхлопных газов, подавлять шум при работе двигателя авто. Другими словами выполняет функцию ключевого резонатора.

Но важно понимать установка пламегасителя сопровождается монтажом обманки на кислородный датчик или перепрошивкой ПО для ЭБУ. В противном случае красная лампочка на приборной панели будет продолжать гореть.

Минус монтажа пламегасителя – автомобиль не соответствует экологическим нормам ЕС. Поэтому при попытке пересечения границы на таком авто придется заплатить немалый штраф или же просто не покидать на авто своей страны.