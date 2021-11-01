На российском рынке подорожали три кроссовера Geely

Китайская компания Geely не осталась в стороне и с начала месяца изменила стоимость своих автомобилей на российском рынке.

В частности, изменения коснулись кроссоверов марки, а именно Coolray, Atlas и Atlas Pro.

Эти кроссоверы теперь продаются по цене на 10-20 тыс. рублей дороже в зависимости от модели и ее комплектации.

На минимальные 10 тыс. рублей подорожал кроссовер Atlas, а Atlas Pro и Coolray теперь продаются по цене на 20 тыс. рублей дороже.

Стоимость Geely Atlas Pro с 1 ноября варьируется от 2 039 990 до 2 204 990 рублей, тогда как ценники на Geely Coolray и Geely Atlas – от 1 406 990 до 1 711 990 рублей и 1 421 990 до 1 951 990 рублей.