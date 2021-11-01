Компания Audi показала в Китае новый роскошный седан Audi А8 L Horch

Ультра-роскошный Audi A8 L Horch – это прямой конкурент Mercedes-Maybach S-Class. Но в отличие от Maybach, A8 L Horch может не появится за пределами Поднебесной.

Модель создавалась эксклюзивно для Китая, и она будет публично представлена в следующем месяце на автосалоне в Гуанчжоу.

Как и у конкурента от Maybach, у A8 L Horch растянутая колесная база, которая на 130 мм длиннее, чем у обычного седана A8.

Его общая длина составляет почти 5450 мм. Дополнительные миллиметры создают значительное пространство для заднего пассажира. Вместо заднего дивана есть пара сидений, разделенных центральной консолью, в которой есть холодильник, подстаканники, подлокотник с сенсорным экраном и регулируемые органы управления сиденьем.

Задние пассажиры также получают собственные экраны, установленные на спинках передних сидений. Audi также выполнила отделку кресел ромбовидным стеганым узором, а еще в салоне использовался алюминий и дерево.

В экстерьере стоит отметить более длинные двери, 20-дюймовые полированные колеса, специальные значки Horch, а также светодиодные фары с цифровой матрицей и задние фонари OLED.

Под капотом находится знакомый 3,0-литровый V6 с турбонаддувом в паре с 48-вольтовой системой мягкого гибрида. Общая мощность составляет 340 лошадиных сил.

Восьмиступенчатая автоматическая коробка передач подключена к полноприводной системе Audi Quattro. Возможно, в будущем Audi предложит дополнительные варианты трансмиссии. Но пока что A8 L Horch больше нигде не планируют продавать, кроме как в Китае.