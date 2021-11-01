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В РФ стартовал приём заказов на Renault Kaptur в лимитированной версии Intense

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В России стартовал прием заказов на специальную версию кроссовера Renault Kaptur под названием Intense.
Как сообщил пресс-центр Renault, исполнение Intense в дилерских центрах можно приобрести по цене от 1 385 000 руб. до 1 635 000 руб. в зависимости от выбранного мотора и трансмиссии.

Renault Kaptur Intense от обычных комплектаций можно будет отличить по особому цвету кузова — Orange Atacama, крыше, выкрашенной в черный или серебристый цвет, и антенне в виде «акульего плавника», расположенной на крыше.

Также спецверсия получила 17-дюймовые колесные диски, корпуса боковых зеркал, выполненные под карбон и светодиодную головную оптику.

В салоне Intense автопроизводитель использовал оранжевую прострочку на центральной консоли и дверях, а также было изменено оформление передней панели.

В РФ стартовал приём заказов на Renault Kaptur в лимитированной версии Intense В РФ стартовал приём заказов на Renault Kaptur в лимитированной версии Intense
В салоне Renault Kaptur Intense присутствует акустическая система Bose с шестью динамиками и сабвуфером.

Для специальной версии открыли доступ к сервисам Renault Connect, с помощью которых водитель может управлять некоторыми системами авто, узнать его местоположение и посмотреть текущий пробег.

renault Renault Kaptur
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