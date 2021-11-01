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Компания KIA озвучила комплектации и цены обновлённого KIA Ceed для рынка России

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Российский офис Kia открыл прием заказов на обновленные модели Ceed. Новинки можно купить в дилерских центах по цене от 1 564 900 руб. за хэтчбек и от 1 604 900 руб. за универсал.
В обновленном семействе Kia Ceed главным изменением стало появление турбированного 1,5-литрового 150-сильного силового агрегата с максимальным крутящим моментом 253 Нм.

Новый ДВС в моторной гамме заменил 1,4-литровый 140-сильный мотор, тогда как базовым силовым агрегатом остался 1,6-литровый «атмосферник» мощностью 128 л.с.

Для Ceed теперь предлагается только шестиступенчатый «автомат» или 7-диапазонный «робот», а вот механическую коробку на российском рынке корейский автопроизводитель предлагать больше не будет.

Компания KIA озвучила комплектации и цены обновлённого KIA Ceed для рынка России

Самый дорогой вариант Kia Ceed в кузове хэтчбек будет стоить 2 109 900 руб., а за универсал придется заплатить 2 179 900 рублей.

В самых дорогих комплектациях Ceed получил спортивные элементы в интерьере и экстерьере, большое количество современных электронных ассистентов и адаптивный круиз контроль с системой предотвращения фронтальных столкновений.

kia Kia cee’d
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