Tesla отзывает около 3 тысяч своих электромобилей из-за подвески

Отзывная кампания затрагивает недорогие модели марки Model 3 и Model Y, у которых имеются проблемы с подвеской.

Как сообщили зарубежные источники, проблема может быть в 2 822 электрокарах марки.

В частности, отзыв затронет Model 3, собранные с 2019 по 2021 годы и Model Y, сошедшие с конвейера в период с 2020 по 2021 годы.

В указанных автомобилях есть вероятность наличия проблемы с креплениями поперечного рычага передней подвески.

Они могут ослабнуть, что может быть причиной проблем с управляемостью, так как ослабление крепления приводит к смещению схождения колес и вызвать неустойчивость.