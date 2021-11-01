Кроссоверы Mitsubishi Outlander и KIA Sportage вошли в рейтинг SUV с самыми надежными АКПП

В опубликованном рейтинге эксперты рассказали о коробках передач, которые оказались наиболее надежными и отличаются «живучестью», а также внушительным пробегом.

При создании рейтинга на первое место выделили шестискоростные КП А6 (A6GF1, A6MF1, A6LF1) от концерна Hyundai-Kia.

С 2009 года такую трансмиссию устанавливают в Hyundai Creta, Hyundai Tucson, Kia Soul и Kia Sportage, а еще она может быть и в некоторых моделях компаний Jeep и SsangYong. Такие КП отличаются простой конструкцией и не дорогим ремонтом.

Средний пробег составляет 180 тыс. км (заявлено производителем), а фактически он может достигать 300 тыс. км. Пятискоростная коробка передач Aisin TB-50LS также была отмечена экспертами «Российской газеты».

Индекс этой трансмиссии Toyota (A750F) и Mitsubishi (5AWF), а используется она с 2003 года с шестицилиндровыми моторами в Mitsubishi Pajero, L200, Toyota Hilux и Fortuner, а также Suzuki Grand Vitara и Kia Sorento. В некоторых случаях ресурс КП достигал 500 тыс. км.

На третьем месте оказался автомат с 6 скоростями Aisin TF60 SN, представленный в 2003 году.

Хорошо зарекомендовала себя эта КП в моделях W Polo Sedan, Skoda Octavia, Passat CC, Skoda Superb, а также Transporter/Caravella, Skoda Yeti и Volkswagen Tiguan.