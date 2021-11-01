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Рестайлинговый кроссовер Hyundai Creta впервые засветился на видео

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Внешность Hyundai Creta текущей генерации оказалось очень спорной, поэтому корейский производитель спустя два года после выхода модели решил сделать рестайлинг.
11 ноября состоится презентация рестайлинговой версии второго поколения кроссовера Hyundai Creta.

Эта модель станет похоже на новый Tucson. В компактном кроссовере появится радиаторная решетка со сложным рисунком и интегрированными светодиодными элементами.

Также будет изменен капот и бамперы, а в салоне появится увеличенный в размерах сенсорный экран мультимедийной системы и цифровая панель приборов с изменяемой графикой.

Моторная гамма кроссовера останется прежней — 1,5-литровый 115-сильный бензиновый мотор, такого же объёма дизельный агрегат мощностью 115 л.с. и турбированный 1,4-литровый ДВС выдающий 140 л.с.

Трансмиссию предложат шестиступенчатую механическую, 7-ступенчатую роботизированную или вариатор.

hyundai Hyundai Creta
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