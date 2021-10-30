Доставка грузов в рефрижераторных фургонах

Для транспортировки продуктов питания по России и за рубеж используется доставка грузов рефрижератором. Подробнее узнать об услуге можно, перейдя по ссылке https://kamrustrans.ru/uslugi/perevozka-gruzov-ot-100-kg-po-rossii/perevozka-gruzov-refrizheratorami/.

Товары, транспортируемые в рефрижераторах

Рефрижераторные перевозки грузов востребованы для продукции, требовательной к определенной температуре. В данную категории входят:

Свежее мясо и субпродукты. Рыба и дары морей (креветки, мидии, осьминоги, кальмары и т. п.). Молоко и кисломолочные изделия. Сыры. Масло и маргарин. Мороженое. Ягоды, овощи и фрукты глубокой заморозки. Пирожные и торты с масляным и сливочным кремом. Медикаменты. Препараты для вакцинирования. Яйца. Некоторые виды посадочного материала.

Товар может быть отправлен как отдельной партией, так и в составе сборного груза. Однако в последнем случае важно учитывать товарное соседство. К примеру, недопустимо транспортировать в одном фургоне мясную и молочную продукцию.

Транспортное средство, допущенное к перевозке перечисленных категорий продукции, подвергается тщательной уборке и дезинфекции после каждого рейса и может применяться только для выбранного типа товара. То есть нельзя загрузить в машину, которая ранее перевозила медикаменты, к примеру, ягоды и фрукты, даже если те герметично упакованы.

Рефрижераторные фургоны выбирают в зависимости от объема кузова и требуемого температурного режима:

Фургоны, обеспечивающие показатели от нуля до +12 градусов. Машины, в которых устанавливаются показатели от-10 до +12 градусов. Рефрижераторы для товаров глубокой заморозки, в которых поддерживается температура до -25 градусов. Мультитемпературные модели с отсеками, в каждом из которых выставляются свои показатели.

К управлению рефрижераторным фургоном допускаются только водители, прошедшие специальное обучение. Помимо этого, обязательно наличие медицинской книжки, подтверждающей допуск к работе с перечисленными видами товаров.

Среди логистических компаний, оказывающих услуги грузоперевозки, лучше отдать предпочтение организации, имеющей собственный автопарк, состоящий из машин разной грузоподъемности и класса. Только в этом случае перевозчик может гарантировать полную работоспособность транспорта.

Если перевозчик пользуется арендованными автомобилями, он не может дать гарантии, что машина находится в исправном состоянии. А неожиданная поломка и задержка чаще всего приводят к порче товара и финансовым потерям.