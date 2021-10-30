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Как оцениваются брокеры Форекс в рейтингах

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Участие биржевого брокера в работе трейдера является непременным условием доступа к финансовым рынкам и активам для заключения торговых сделок. С надежным посредником возможно совершение успешных операций на валютных и фондовых биржах. Поэтому найти хорошего брокера — решение нелегкое.

Профессионалы сервисной службы анализируют деятельность и перечень представленных условий по ста значениям, позже рассчитав средний показатель. На основании полученной оценки, формируют рейтинг брокеры Форекс, принимая к сведению отзывы работающих трейдеров. Автоматизированный подсчет обеспечивает максимальную объективность рейтинга.

Изменение рейтинга  

Недостаточно занимать какое-либо место, сложно его не потерять. Работа ведущих компаний над поддержкой и повышением своей репутации, влияет на базу клиентов и успешную деятельность. Такой активно развивающейся компанией является брокер roboforex отзывы о котором говорят о его большой популярности у трейдеров.

Чтобы объективно оценить работу, анализируется деятельность в течение месяца. Изменение рейтинга конкретных брокеров Форекс за половину года и за год можно увидеть на сайте биржи.

Правила создания рейтинга

При классификации брокеров, специалистами проводится всестороннее изучение компаний Форекс. Все данные, на основании которых анализируется деятельность, делятся на несколько групп:

  • Проводится финансовое исследование, включающее аудит финансовых показателей брокера: с какой скоростью и какими способами вводятся и выводятся средства, наличие скрытых комиссий, обоснованность применения методики поощрения клиентов, надежность сохранности средств клиентов;
  • Анализ экономических показателей — проверка торговых значений: роста и снижения на счетах клиентов;
  • Изучение клиентского фактора – измерение степени активной деятельности клиентов, число посещений и совершенных операций;
  • Проверка сервисных служб – тестирование средств связи: проверка скорости реакции технических служб, объем и полезность ответов, в отношении производящихся работ по решению проблемы;
  • Оценка имиджа – проводится на базе проверки клиентских замечаний, оснований для положительных и отрицательных отзывов.

Используемая методика комплексного исследования брокера, призвана осуществить независимую проверку работы на основе настоящих, а не выдуманных факторов.

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