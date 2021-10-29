Mercedes начал заниматься производством фургонов с 1926 года. И за практически столетнюю историю компания успела стать лидером автомобильного рынка.

Фургоны Mercedes

Первый фургон, который выполнили Mercedes, это модель Benz L. Изначально это были довольно простые грузовые фургоны, но в течение десятилетий они значительно совершенствовались. Увидеть, как трансформировались машины можно на https://www.mercedes-benz.ua/vans/uk.

С 1946 года компания приступила к выпуску серии «170 V». «Benz Т1» начали производить серийно с 1977 году. В этой серии представлена масса различных фургонов с разными модификациями. Это как и относительно небольшие фургоны, так и микроавтобусы и тому подобное. Однако производство этого практичного автомобиля с грузоподъемностью до 2580 килограмм через 18 лет было остановлено, ведь на смену ему пришла наиболее популярная модель «Mercedes-Benz Sprinter».

Фургон «Sprinter» впервые широкая публика увидела в 1995 году. Выпуск его продолжается и по сегодняшний день. Эта машина действительно отличается функциональностью, при этом в ассортименте представлены различные виды: пассажирские, грузовые и другое. Стоит обратить внимание на такие показатели:

Площадь грузового отсека достигает 13 кубических метров.

Наличие экономических моторов.

Особые разработки с системе безопасности.

«Mercedes-Benz Vario» появился в 1997 году. Нужно отметить, что несмотря на неординарность внешнего вида эта машина отличается функциональностью. Объем грузового отсека достигает 17куб.м, при этом грузоподъемность достигает 4 тонн.

Другие модели

«Mercedes-Benz Citan» появились в 2013 году. Есть машины с различной высотой кузова и длиной. Представлены модели грузовые, пассажирские, совмещенные. Здесь лучшая технологическая база: мощные двигатели, система безопасности.

«Benz Vito» это и пассажирский автобус, и фургон. Есть два типа двигателя: дизельный и бензиновый.

«Mercedes-Benz Viano» можно называть аналогом модели «Mercedes-Benz Vito». Но несмотря на то, что они довольно похожие с внешней стороны, теххарактеристики значительно отличаются. «Mercedes-Benz Viano» публика увидела в 1996 году, за это время переиздавался три раза.

Фургоны от Мерседес заслужено пользуются популярностью во всем мире, о чем можно сказать по огромном числу продаваемы ежегодно моделей.