Российская Федерация – огромная по площади страна. И здесь, зачастую, возникают серьезные проблемы с перевозкой различных грузов, особенно негабаритных и тяжеловесных. Сложности перевозки негабаритных грузов по России связаны не только с большими расстояниями и классическими проблемами с дорожным покрытием. В процессе необходимо учитывать постоянно сменяющихся собственников дорог, сложную законодательную базу, даже менталитет водителей.

Как происходит транспортировка сложных объектов

Сразу необходимо отметить, что оптимальным решением будет передача всех полномочий на аутсорсинг, к примеру, перевозку негабаритных грузов – компании «Петро-Брокер», сделать это несложно, достаточно оформить заявку на сайте https://petro-broker.ru/poleznoe/perevozki_negabaritnyh_gruzov_po_rossii/.

Сам же процесс транспортировки в утрированном формате включает следующие этапы:

Подбор перевозчика. Здесь необходимо обращать пристальное внимание на репутацию аутсорсинговой компании, благо сделать это в современных реалиях повсеместного распространения сети Интернет не составляет особого труда. Второе, рекомендуется выбирать исполнителя, предлагающего услуги «под ключ». В этом случае заказчику не приходится беспокоиться об отдельных моментах, этим займется посредник. Как уже отмечалось, доступным и перспективным вариантом является компания «Петро-Брокер». Выбор конкретного вида транспорта. Это может быть железная дорога, водные суда. Но в подавляющем большинстве случаев грамотным решением будут автомобильные перевозки негабаритных грузов, заказ которых доступен на странице https://petro-broker.ru/dostavka_gruzov/negabarit/avtomobilnym-transportom/. Одним из базовых плюсов использования автотранспортных средств, безусловно, является минимальное количество погрузочно-разгрузочных работ. По факту их всего две: погрузка на этапе отправки и выгрузка в конечной точке. Определение маршрута следования. На больших расстояниях без помощи профессионалов-логистов обойтись бывает крайне сложно. В маршруте необходимо учитывать пропускные способности мостов, путепроводов, дорожных покрытий, ширину улиц и самих дорог. Самостоятельно справиться с такой непростой задачей практически нереально. Оформление документации, в том числе разрешительной. Важно учитывать особенности региональных законов, запрещающих или разрешающих движение большегрузов по тем или иным направлениям, магистралям. Непосредственная перевозка негабаритов с организацией сопровождения. В этом случае далеко не всегда достаточно присутствия экспедитора, часто в дополнение к грузовому транспорту отправляется легковой сопроводительный автомобиль.

Где найти перевозчика

В пользу выбора компании «Петро-Брокер» в качестве исполнителя выступают следующие аспекты, выгодно выделяющие ее среди конкурентов:

огромный практический опыт, позволяющий выбирать оптимальные маршруты, средства ля транспортировки, объективно оценивать сроки доставки;

наличие собственного автомобильного парка, что ускоряет процесс и, главное, существенно снижает стоимость;

присутствие штатных квалифицированных юристов, обеспечивающих правовое сопровождение сделок;

предоставление страховки на груз, что для бизнеса принципиально важно.

В общем, не пытайтесь обеспечить перевозку негабаритных грузов по России собственными силами, особенно, если в этом направлении нет достаточного опыта. Обратитесь сразу к специалистам, это поможет сэкономить не только время, но и деньги.