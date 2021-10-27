Пневматические гайковерты для СТО: профессиональное оборудование в Киеве

Работа автомеханика требует не только опыта и знаний. Порой приходится прикладывать недюжинные физические усилия, чтобы открутить прикипевшие гайки и ступичные болты. Совершенно очевидно, что нагрузки приводят к снижению эффективности работы. По этой причине необходимо оснастить станцию технического обслуживания профессиональными инструментами и оборудованием. Конечно же, их приобретение — существенные расходы. Но затраты быстро окупятся благодаря повышению эффективности, а, значит, и скорости обслуживания клиентов.

Пневмогайковерт для автосервиса: предназначение и преимущества

Ремонт автотранспорта должен происходить в условиях соблюдения техники безопасности. Случайная искра может привести к воспламенению и взрыву. Соответственно, использовать обычный электроинструмент не безопасно. Компания «Автомеханика» в Киеве предлагает вниманию владельцев СТО профессиональный пневмогайковерт, который работает на сжатом воздухе. С помощью пневматического гайковерта открутить/закрутить любую гайку не составит труда. А поскольку устройство работает в связке с компрессором на сжатом воздухе, риск возникновения искр или короткого замыкания отсутствует.

Ключевые достоинства покупки пневмогайковерта для СТО:

с ним можно работать в помещениях с высоким уровнем влажности и при отключении электроэнергии;

простота в применении — открутить даже ржавые и прикипевшие гайки не составит особого труда;

широкая сфера применения — применяют устройство при демонтаже и ремонте агрегатов на болтовых соединениях;

идеален для шиномонтажных работ;

большой набор регулировок для выбора прилагаемого усилия.

Стоимость пневмогайковерта вполне доступная. В комплект к нему можно приобрести комплект головок для выкручивания гаек различного диаметра и конфигурации.

Ключевые моменты при выборе пневмогайковерта

Инструменты различаются по следующим параметрам:

ударные — давление на крепление подается в виде серий ударов;

безударные — производят постоянную нагрузку;

угловые — предназначены для откручивания гаек под углом и в трудно доступных местах;

прямые — выдают большую мощность, с ними комфортно работать на весу.

Обратите внимание и на функционал. Так, реверсный режим позволяет изменять направление вращения головки, что часто требуется при выкручивании особо сильно затянутых креплений. Обширный ассортимент пневмогайковертов Вам предложат в компании «Автомеханика» в Киеве, которая поставляет оборудование от ведущих европейских брендов.