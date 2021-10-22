5 интересных фактов о мотоциклах

Мотоцикл – это не просто средство передвижения, а настоящих «двухколесный друг» многих современных водителей. Поездка на таком транспорте дарит ощущение свободы, скорости и слияния с окружающим миром. Неудивительно, что с мотоциклами связано много интересных происшествий и необычайных событий. Увидеть современные модели можно на сайте: https://ua-motors.com.ua/, а мы предлагаем углубиться в историю, и узнать несколько любопытных фактов.

Факт №1

Начнем с известного во всем мире медвежьего цирка им. Филатова. Зрители, посещающие цирк, имели возможность увидеть симпатичную медведицу по кличке Девочка, которая демонстрирует номера с мотоциклами. Она легко справляется с управлением мощного агрегата, вызывая у посетителей настоящий восторг.

Но, самое интересное в этой ситуации то, что милая косолапая получила в Германии настоящие права, подтверждающие ее водительские умения. Необычную медведицу даже пустили покататься на улицах города Штутгарт. Она прекрасно справлялась с двухколесным транспортом, но некоторые водители все же умудрялись подрезать ее.

Факт №2

В СССР находились одни из наиболее крупных заводов, которые выпускали мощные мотоциклы разной кубатуры. Благодаря этому, Советский Союз занимал почетное 2 место в мире по производству мощных транспортных средств. Модели, сделанные в Ижмаш, Минском заводе, ИМЗ и КМЗ покорили водителей по всему миру, и долгое время удерживали лидирующие позиции по продажам.

Все указанные заводы изготавливали более 1 миллиона мотоциклов. Но, наиболее популярными агрегатами в советское время оставались модели производителя с названием «Урал». Сегодня указанные заводы существенно снизили свои позиции. Мировым лидером по выпуску «железных коней» сегодня является Япония.

Факт №3

Многие голливудские звезды являются ярыми коллекционерами мотоциклов разных брендов. Но, есть среди них те, кто не представляет жизни без мощного транспорта. Особенно известным коллекционером из этой группы является известный актер БрэдПитт. Его можно часто увидеть катающимся на мотоциклах разных видов. Кроме этого, в его коллекции есть семейные варианты, которые используются актером для выездов на природу и пикники.

Факт №4

Еще один интересный факт о мотоциклах связан с одним из американских штатов – Калифорнией. Здесь действует необычное правило дорожного движения, применяющееся для быстрых транспортных средств. На территории штата разрешается езда по разделительной линии.

То есть, мотоцикл может проезжать между двумя машинами по этой линии, и не получать за это штраф. Это касается даже движения в полосах разного направления. Примечательно то, что об этом знают далеко не все водители мотоциклов.

Факт №5

Максимальная скорость, которую могут развивать мотоциклы составляет 300 км/ч. Этот показатель был согласован представителями крупнейших компаний, занимающихся производством мощного двухколесного транспорта. Достижение компромисса по этому показателю положило конец «войне скоростей», которая длилась много лет.

Компании соревновались между собой за звание той, которая выпустить самый быстрый байк. Но, такие гонки в производстве были довольно опасны для самих водителей. В результате взаимные договоренности завершили эти затянувшиеся соревнования.

Кроме этого, с мотоциклами связано много других интересных фактов. Они касаются изобретателей, известных марок, а также истории возникновения двухколесных транспортных средств. Узнать некоторые из них вы можете у квалифицированных консультантов магазинов мототехники.