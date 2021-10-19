Шестеренчатые гидронасосы – как не ошибиться с покупкой?

Шестеренчатые гидравлические насосы получили одно из наиболее широких применений в гидросистемах, монтируемых на технику специального назначения. Они отличаются надежностью и стабильностью работы, простотой в ремонте, нетребовательностью в уходе, невосприимчивостью к качеству масла. Современные производители предлагают потребителям насосы шестеренчатого типа в очень богатом ассортименте под любые производственные задачи. Так как сориентироваться в этом разнообразии и подобрать оборудование под предстоящие работы? Расскажем, на какие моменты стоит обратить особое внимание.

Нюансы выбора шестеренчатых насосов

Чтобы правильно подобрать шестеренчатый насос необходимо обратить внимание не только на технические характеристики, но и на другие моменты, в частности:

Направление вращения вала: левое или правое. Тип соединения: шлиц или шпонка. Типа насоса: одинарный, сдвоенный, строенный.

Направление вращения вала

Ведущий вал шестеренчатых насосов может вращаться по часовой стрелке или против него. То есть выделяют агрегаты правого и левого вращения. Определить, какой перед вами насос можно несколькими способами:

Маркировка. Обратите внимание на последнюю букву, стоящую в названии агрегата. П – правое вращение, Л – левое вращение. Визуальный осмотр. Обратите внимание на то, где расположены входное и выходное отверстие на корпусе насоса. Поверните устройство так, чтобы входное отверстие (оно больше выходного в диаметре) было направлено к вам. При этом выход вала окажется вверху. Если его ось окажется правее центра входного отверстия – насос левого вращения, если же наоборот, левее – то правого. Не уверены, что сможете идентифицировать правильно входное и выходное отверстие, обратите внимание на манжету. Она установлена на линии высокого давления и видна невооруженным взглядом.

Если неправильно определить направление вращения, то уже при первом запуске манжета будет выдавлена манжета, то есть насос станет непригодным для последующей эксплуатации. Потребуется дорогостоящее восстановление.

Тип соединения

В процессе монтажа на технику, шестеренчатые насосы устанавливают на вал отбора мощности. От того, насколько прочным и надежным будет это соединение зависит стабильность передачи крутящего момента. Обеспечить такую состыковку можно шлицевым или шпоночным способом.

Шлицевое – наиболее востребованный и распространенный вариант соединения. Оно простое, надежное, легкое в монтаже. При необходимости его легко можно заменить на новое без каких-либо слесарных подгоночных процедур. Шпоночное соединение крайне редко, но все же можно увидеть в шестеренчатых насосах. Оно более сложное в установке, а в процессе эксплуатации оборудования, под воздействием вибраций нередко возникает ослабление вала и ступицы.

Тип насоса

Наряду с одинарными, на практике сегодня нередко применяются сдвоенные и даже строенные модели шестеренчатых насосов. По своему конструктивному решению они представляют 2 или 3 агрегата, установленных на одном приводном валу. Валы и фланцы в таких моделях присоединяются точно так же, как и в одинарных. Используя сдвоенные и строенные насосы, можно обеспечить более качественную работу контура. Они могут работать как совместно, так и поочередно, обеспечивая разделение гидросистемы. По весу такие модели будут несколько меньше, чем отдельно установленные агрегаты. Приводятся в действие они одним приводом. Но вот если одна из секций выйдет из строя, будет сложно определить, какая именно. Преимущественно сдвоенные и строенные модели используются в габаритных дорожных и сельскохозяйственных машинах.

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