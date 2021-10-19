Что собой представляют современные часы Xiaomi?

Все больше людей начинают использовать смарт часы Xiaomi не только на тренировках в спортзале, но и в качестве повседневного аксессуара. Не удивительно, ведь гаджет стоит недорого, синхронизируется со смартфоном, считает шаги, меряет пульс, выводит на экран оповещения из социальных сетей и мессенджеров. Чем еще полезен девайс и кому стоит купить умные часы Xiaomi – рассмотрим подробнее.

Дизайн часов Ксиоми

Сегодня производитель предлагает несколько ценовых категорий и дизайнерских решений девайса. Есть доступный эконом-вариант и роскошные премиум Смарт часы Ми. Если Вы остаетесь поклонником классических наручных часов, то бренд предлагает, визуально практически неотличимый от классики, гаджет с возможностями Смарт. Если нужен спортивный девайс, то тут выбор очень широк. От формы, до цвета ремешка – пользователю есть где развернуть фантазию.

Возможности Смарт часов Ксиоми

Купить смарт часы Xiaomi стоит только из-за защищенного от влаги и ударов циферблата. Гаджет обладает высоким уровнем практичности, поэтому долго прослужит даже при повседневном использовании. Также пользователи отмечают, в качестве преимуществ, следующие функции:

Продуманный дисплей. Отражает солнечные лучи в дневное время, если видимость плохая. Ночью работает встроенная подсветка. Высокий уровень автономности. После одного цикла зарядки часы Сяоми могут работать от 7 до 9 дней. Точное время автономной работы зависит от модели гаджета. Встроенный GPS-навигатор. Благодаря данной функции, умные часы Xiaomi могут выполнять задачу трекера без смартфона. Провести статистику можно позже, подключив гаджет к приложению Mi Fit. Защита от влаги IP68. Если хотите заниматься в бассейне и вести контроль активности, необходимо купить часы Ксиоми. Спортивный режим. Умные часы Xiaomi были созданы для спорта. Поэтому среди функционала найдете шагомер, измеритель пульса, контролер режима сна, режим беговой дорожки, тренажера и много других.

Интересно! Сверхпрочный экран некоторых моделей Смарт часов Сяоми выдерживает механические удары средней силы. Функция делает девайс не только красивым, но практичным.

Где купить часы Xiaomi?

Если решили купить часы Сяоми, то попробуйте поискать гаджет в интернете. Сайты предлагают более широкий ассортимент гаджетов бренда, чем стационарные бутики. К тому же, это отличная возможность сэкономить. Выбирайте проверенные интернет-магазины, так как на девайсы данного бренда много поделок. Например, на сайте ЭплМания смарт часы Xiaomi можно купить по выгодным ценам и с доставкой по всей Украины.