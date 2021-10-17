Как происходит замена ремня ГРМ?

Газораспределительный механизм – элемент, который при выходе из строя нарушает функционирование двигателя в целом и влечет большие траты. Лучшая профилактика для его исправной работы состоит в частой замене на новый. В силу необходимой регулярности этого элемента опытным водителям стоит знать, как выглядит процесс замены ремня ГРМ изнутри.

Тонкости дела и устройство механизма

Периодическая замена ремня грм осложняется тем обстоятельством, что он не бывает универсальным. Сам ремень влияет на работу множества компонентов, потому процесс его смены следует доверять профессионалам.

Стоит сказать, что замена данного элемента ГРМ не всегда вызвана тем, что деталь изношена. Иногда обрыв происходит неожиданно, но брать во внимание необходимо такие показатели, как: качество резины, указанный максимальный пробег, который ремень готов выдержать, и бережность самого водителя.

Обычно максимум пробега колеблется между метками в 60 и 120 тысяч километров. Производители изделий также рекомендуют учитывать климат, так как при высоких температурах резина особенно нуждается в замене.

Ремень газораспределительного механизма находится в затяжном ролике, как бы в него втянут. Для того чтобы до него добраться, необходима последовательность таких действий:

снятие защитных кожухов;

совмещение меток шкивы и крышки;

ослабление натяжения старого элемента;

снятия ремня ГРМ с ролика.

Для ослабления гайки натяжения используют ключ «на 13». После того, как старый элемент изъят – его можно проверить на дееспособность. Если, вывернув, на его поверхности обнаруживаются трещины, потертости или царапины, то это верный признак, что операция по замене необходима.

Установка нового ремня, фиксация

Новый ремень ГРМ должен обладать высоким качеством резины для длительной работы двигателя, но есть рекомендации насчет того, какой брать точно не стоит – неоригинальный для модели авто, которому меняют деталь. Каждая марка предоставляет своего производства ремни, и игнорировать происхождение компонента в угоду цены – небезопасно в дальнейшем.

Когда новый ремень газораспределительного механизма аккуратно заправлен на шкивы коленвала и помпы, его нужно вставить в натяжной ролик и закрепить на шкиве распредвала. Для этого используются Г-образные щипцы. Проворачивая ролик натяжителя против часовой стрелки, необходимо совместить метки, ориентируясь на стрелку внутренней обоймы механизма.

После проделанной работы закручивается гайка ролика натяжения и проверяется совпадение меток. Для этого на пару оборотов можно прокрутить коленчатый вал. Работа считается успешной, если метки совпали.