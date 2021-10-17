Почему звезды выбирают кадиллак?

Причины популярности автомобилей марки Cadillac следует искать в истории возникновения и вставления бренда. Товарный знак Cadillac был создан в 1902 году, талантливым механиком и предпринимателем Генри Лиландом. В 1909-ом компания вошла в состав корпорации General Motors.

Всегда находятся люди, которые не согласны оставаться частью толпы и стремятся выделиться. Особенно это относится к знаменитостям, для которых быть заурядность смерти подобно. Именно для таких людей автомобили Кадиллак стали атрибутом популярности.

Став частью корпорации Дженерал Моторс, подразделение Cadillac уже на начальном этапе привлекло внимание автолюбителей не только повышенной комфортность и стилем, но и регулярными инновациями.

И в наше время модели Кадиллак отличаются элитарным стилем и множеством новейших решений, что в совокупности делает машину неповторимой и «звездной».

Ознакомиться с новейшими моделями Cadillac и приобрести лучшие из лучших можно на сайте https://cadillac-samara.ru/.

Как Кадиллак стал иконой стиля

После окончания Второй Мировой Войны в США начался автомобильный бум на фоне экономического роста. Именно тогда на машины марки Cadillac обратили внимание звездные американцы. Наиболее популярным стал розовый Кадиллак.

В 1955 году Элвис Пресли записал песню Baby Let’s Play House, в которой поется о розовом Кадиллаке.

Элвис не только спел, но и купил себе такую машину.

Всего у Элвиса было три машины Кадиллак розового цвета.

Принято считать, что именно великий рок-певец создал культ Cadillac для знаменитостей.

Но к этой популярности привела большая подготовительная работа. С самого вхождения Кадиллак в Дженерал Моторс был сделан акцент на создание престижных автомобилей в максимальном форм-факторе. Шасси от Кадиллаков использовалось для выпуска лимузинов.

Интересный факты о Cadillac

Подразделение Кадиллак впервые в истории автомобилестроения ввело систему контроля качества и стандартизации комплектующих, которая сегодня стала общепринятой.

Название бренда происходит от имени губернатора американских французских колоний Антуана Ломе де Ламот де Кадильяк (Antoine Laumet de La Mothe, sieur de Cadillac) – основателя города Детройт, признанной автомобильной столицы США.

Первые модели Кадиллак имели двигать мощностью всего 10 лошадиных сил.

Список звездных владельцев Cadillac – Майк Тайсон, Дмитрий Нагиев, Джей Зи, Моргенштерн, Кларк Гейбл (Ретт Батлер из «Унесенных ветром»), Марлен Дитрих, Клинт Иствуд, Рональд Рейган, Мэрилин Монро.

Вполне звездная компания, не удивительно, что современные знаменитости выбирают Cadillac.