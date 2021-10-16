Почему люди любят и покупают РЕНО ЛОГАН?

Компания Renault многократно меняла модификации, осуществляла рестайлинг. Эти усилия по привлечению новых покупателей не оказались напрасными, и в настоящее время по дорогам ездит большое количество Renault Logan второго поколения, являющихся наследниками популярной модели первого поколения.

Отличия Renault Logan II от модели первого поколения

Удачный экстерьер Renault Logan II является одним из основных факторов, повышающих востребованность этого автомобиля со стороны покупателей. Округлость его силуэта в полной мере отвечает современным тенденциям. Для тех, кто желает приобрести Логан автомат, цена является вполне приемлемой. Рено Логан второго поколения хорошо приспособлен для эксплуатации в России в зимнее время. Уплотнители препятствуют попаданию воды и снега внутрь салона. У авто имеется «холодный запуск», он оснащается аккумулятором большой емкости и высокомощным генератором. Проушина для буксировки скрыта под заглушкой. Благодаря дополнительной защите днища машина успешно движется по бездорожью. За счет оснащения Renault Logan II новой тормозной системой безопасность езды возросла.

Основные преимущества Renault Logan II

Запчасти Логан стоят недорого, как и техническое обслуживание этого автомобиля. К другим достоинствам Рено Логан второго поколения относятся:

высоконадежная задняя подвеска;

способность амортизаторов долго работать без замены, причем при необходимости возможна установка амортизатора с машины первого поколения;

надежная, пусть и жесткая ходовка;

отличная проходимость, обеспечиваемая за счет высокого клиренса;

вместительность багажника;

возможность настройки боковых зеркал таким образом, что слепых зон практически не остается;

в салоне с удобством помещаются пять человек;

руль чувствителен к действиям водителя;

круиз- и климат-контроль прекрасно выполняют свои функции, не вызывая претензий у владельцев.

Количество опций напрямую зависит от стоимости автомашины. По мере удорожания в ней появляется обогрев всех кресел, переднего и заднего стекла, боковые зеркала с электрическим приводом и др.

Автомобилисты согласны с мнением о том, что для своего класса Renault Logan II предоставляет собой неплохую машину. Перечисленные выше достоинства этой модели объясняют высокий спрос на нее со стороны покупателей.