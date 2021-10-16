Как выбрать страховщика по ОСАГО в Украине?

Количество компаний, работающих на украинском рынке страхования в настоящее время, довольно велико. Чтобы выбрать среди них наиболее выгодное предложение по покупке полиса ОСАГО, нужно следовать приведенным ниже рекомендациям.

Ошибки, которых следует избегать

Особенность деятельности страховых компаний состоит в непрерывном поиске клиентов. Страховщики стремятся максимально расширить свои клиентские базы для привлечения финансовых ресурсов. Данное обстоятельство необходимо учитывать каждому автомобилисту. Автоцивилка, официально именуемая ОСАГО, входит в список услуг большинства страховщиков. Эта разновидность автострахования относится к обязательным и состоит в компенсации ущерба, который получил автовладелец в результате аварии. Она является узконаправленной услугой и производится страховщиками, которые зарегистрированы Моторным (транспортным) страховым бюро Украины (МТСБУ). При подборе страховщика по ОСАГО в Украине необходимо избегать следующих ошибок:

принятие решения под влиянием рекламы;

выбор страховщика, расположенного «ближе к дому»;

чрезмерное доверие к отзывам, опубликованным в интернете.

Выполнение этих рекомендаций убережет страхователя от разочарований и от дополнительных денежных расходов. При выборе страховщика автомобилисту необходимо посетить вебсайт МТСБУ, на котором содержится большое количество полезных сведений, включая список страховых компаний, предоставляющих эту услугу, и их финансовые показатели. Нужно также отметить, что МТСБУ формирует собственный рейтинг страховщиков, выдающих полисы ОСАГО, в котором их деятельность оценивается по объему выплат.

Основные критерии выбора

Перед тем как обращаться в страховую компанию для оформления полиса ОСАГО, нужно проанализировать ее деятельность с учетом нескольких ключевых критериев:

Наличие действующей лицензии для оформления автоцивилки. У некоторых украинских страховщиков действие данной лицензии может быть приостановлено. Автовладельцам нужно удостовериться в том, что выбранная страховая компания обладает лицензией на оформление ОСАГО, которая продолжает действовать на текущий момент времени.

Разумные цены. Расчет стоимости полисов ОСАГО производится по общей формуле, которая учитывает место регистрации транспортного средства, его тип и другие факторы. Но некоторые страховщики продают полисы ОСАГО по заниженным ценам, чтобы привлечь как можно больше клиентов. Обычно так поступают компании, испытывающие финансовые проблемы, а потому не обладающие достаточной надежностью.

Оценки специалистов и прессы. Мнения экспертов заслуживают большого внимания. Рейтинги страховщиков, регулярно составляемые МТСБУ и деловой прессой, отражают не субъективные мнения об их надежности, а объективную картину, поскольку рассчитываются на основании финансовых показателей и отчетности страховщиков.

Размеры и скорость страховых выплат. Сбалансированный показатель по размеру выплат для страховщиков, специализирующихся на ОСАГО, составляет 20-60%. Такие компании выполняют свои обязательства перед страхователями, грамотно работают и устанавливают адекватную стоимость полисов.

К выбору страховой компании для оформления полиса ОСАГО в Украине необходимо подходить с максимальной ответственностью. При решении этой задачи нельзя полагаться на везение, доверяя свое финансовое благополучие неизвестному страховщику. Использование приведенных выше рекомендаций позволяет избежать ошибок.