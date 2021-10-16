Как выбрать страховщика по ОСАГО в Украине?

Количество компаний, работающих на украинском рынке страхования в настоящее время, довольно велико. Чтобы выбрать среди них наиболее выгодное предложение по покупке полиса ОСАГО, нужно следовать приведенным ниже рекомендациям.
Ошибки, которых следует избегать
Особенность деятельности страховых компаний состоит в непрерывном поиске клиентов. Страховщики стремятся максимально расширить свои клиентские базы для привлечения финансовых ресурсов. Данное обстоятельство необходимо учитывать каждому автомобилисту. Автоцивилка, официально именуемая ОСАГО, входит в список услуг большинства страховщиков. Эта разновидность автострахования относится к обязательным и состоит в компенсации ущерба, который получил автовладелец в результате аварии. Она является узконаправленной услугой и производится страховщиками, которые зарегистрированы Моторным (транспортным) страховым бюро Украины (МТСБУ). При подборе страховщика по ОСАГО в Украине необходимо избегать следующих ошибок:
- принятие решения под влиянием рекламы;
- выбор страховщика, расположенного «ближе к дому»;
- чрезмерное доверие к отзывам, опубликованным в интернете.
Выполнение этих рекомендаций убережет страхователя от разочарований и от дополнительных денежных расходов. При выборе страховщика автомобилисту необходимо посетить вебсайт МТСБУ, на котором содержится большое количество полезных сведений, включая список страховых компаний, предоставляющих эту услугу, и их финансовые показатели. Нужно также отметить, что МТСБУ формирует собственный рейтинг страховщиков, выдающих полисы ОСАГО, в котором их деятельность оценивается по объему выплат.
Основные критерии выбора
Перед тем как обращаться в страховую компанию для оформления полиса ОСАГО, нужно проанализировать ее деятельность с учетом нескольких ключевых критериев:
- Наличие действующей лицензии для оформления автоцивилки. У некоторых украинских страховщиков действие данной лицензии может быть приостановлено. Автовладельцам нужно удостовериться в том, что выбранная страховая компания обладает лицензией на оформление ОСАГО, которая продолжает действовать на текущий момент времени.
- Разумные цены. Расчет стоимости полисов ОСАГО производится по общей формуле, которая учитывает место регистрации транспортного средства, его тип и другие факторы. Но некоторые страховщики продают полисы ОСАГО по заниженным ценам, чтобы привлечь как можно больше клиентов. Обычно так поступают компании, испытывающие финансовые проблемы, а потому не обладающие достаточной надежностью.
- Оценки специалистов и прессы. Мнения экспертов заслуживают большого внимания. Рейтинги страховщиков, регулярно составляемые МТСБУ и деловой прессой, отражают не субъективные мнения об их надежности, а объективную картину, поскольку рассчитываются на основании финансовых показателей и отчетности страховщиков.
- Размеры и скорость страховых выплат. Сбалансированный показатель по размеру выплат для страховщиков, специализирующихся на ОСАГО, составляет 20-60%. Такие компании выполняют свои обязательства перед страхователями, грамотно работают и устанавливают адекватную стоимость полисов.
К выбору страховой компании для оформления полиса ОСАГО в Украине необходимо подходить с максимальной ответственностью. При решении этой задачи нельзя полагаться на везение, доверяя свое финансовое благополучие неизвестному страховщику. Использование приведенных выше рекомендаций позволяет избежать ошибок.