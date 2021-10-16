Все люди, где бы они ни находились, постоянно подвергаются рискам различных несчастных случаев. Чтобы не остаться без средств к существованию при возникновении таких проблем, нужно оформить соответствующую страховку.

Оформление страхового полиса

Для подписания договора со страховой компанией нужно предоставить ей личную информацию, копии ряда своих документов и справки с места своей работы. Кроме того, надо заполнить опросные листы. В некоторых случаях необходимо предоставить итоги медицинских обследований и анализов. На основании полученных сведений страховая компания определяет цену полиса. При решении данной задачи можно воспользоваться услугами агрегатора https://strahovka.ru/ns. Следует учитывать, что конечная стоимость страховки от несчастного случая может значительно отличаться от суммы, указанной в тарифах и рассчитанной на калькуляторе. Как правило, калькуляторы не принимают во внимание индивидуальные особенности страхователя, к примеру, его вредные привычки. Табакокурение и чрезмерное употребление спиртных напитков являются причинами для повышения стоимости полиса.

В каких случаях требуется страхование от несчастных случаев

Сущность страхования от несчастных случаев заключается в обеспечении защиты для себя от непрогнозируемых рисков. Оно представляет собой вид личного страхования, при котором объектом является имущественный интерес, сопряженный с утратой здоровья или гибелью страхователя. Подобно всем разновидностям страхования, у этой разновидности есть определенные ограничения. При одних обстоятельствах страхователь может претендовать на выплаты после произошедшего несчастного случая, тогда как при других обстоятельствах он лишен такой возможности. Благодаря данному делению достигается удешевление страховых услуг и обеспечивается доступность страховки для каждого человека. Покупать страховой полис целесообразно для тех людей, которые:

не имеют официального места работы;

имеют близких, финансово зависящих от них;

не имеют сбережений на «черный день», позволяющих прожить два-три месяца без дохода;

проживают в условиях высокого риска, к примеру, в неблагополучном районе;

трудятся на опасном производстве;

не могут рассчитывать на родственников;

увлекаются травмоопасными видами спорта.

В целом страхование от несчастных случаев полезно всем людям, которые заботятся о своем будущем. Наличие полиса избавляет от беспокойства по поводу отсутствия средств на оплату лечения, коммунальных услуг или кредитов.