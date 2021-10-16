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Покраска дисков

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В процессе эксплуатации авто наиболее агрессивное воздействие со стороны внешних факторов испытывают колесные диски. Для решения этой проблемы используется покраска данных элементов, которая может выполняться разными способами.

Необходимость покраски дисков

С течением времени под влиянием различных пагубных факторов на поверхности колесных дисков появляются царапины, следы от ударов, коррозия и устойчивые загрязнения. Эти последствия чреваты преждевременным изнашиванием дисков, изменением их геометрии и выходом из строя, что оказывает отрицательное влияние на безопасность движения и управляемость автомобиля. Покраска дисков в Москве позволяет отчасти компенсировать причиненный им вред, а также повысить эстетическую привлекательность транспортного средства. Перед любыми работами с колесными дисками их поверхность тщательно подготавливается с устранением разломов, трещин и вмятин на ободе, шпатлевкой мелких повреждений, шлифованием поверхности и последующей финишной обработкой.

Основные способы покраски дисков

Для покраски любых видов колесных дисков используются следующие способы:

  • Порошковая покраска. Применяя данную инновационную технологию, компания ColorDisk создает на поверхности автомобильных дисков красивое покрытие, характеризующееся высокой прочностью и продолжительным сроком службы.
  • «Акриловый» тюнинг. Наиболее дешевым способом покраски колесных дисков является применение акриловой автоэмали, которая наносится несколькими слоями при помощи краскопульта или аэрозольного распыления. Она предлагается в любом автомагазине. Поверхность дисков, защищенных акриловой автоэмалью, характеризуется достаточной устойчивостью к всевозможным вредоносным воздействиям.
  • «Жидкая» резина. Данная технология покрывает поверхность колесного диска тонким слоем полимерного материала. Важная особенность этого покрытия состоит в возможности быстрого удаления в случае необходимости без ущерба для диска.
  • Светящиеся диски. Этот способ предусматривает покрытие дисков составами, которые в дневное время накапливают солнечный свет, а после наступления темноты испускают его.

Все вышеперечисленные способы покраски дисков в равной мере подходят для тюнинга или восстановления данных изделий. При выборе одного из этих способов нужно исходить из экономической целесообразности и эстетических предпочтений автовладельца.

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