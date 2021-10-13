Как открыть машину без ключей

Существует множество способов, позволяющих открыть запертые двери автомобиля. Расскажем о самых популярных.

1. Вызов мастеров службы вскрытия в Минске

Если нужно срочно открыть машину, а ключи потерялись или остались в салоне, не паникуйте – проблема решается вызовом экстренной службы вскрытия авто https://master-zamkov.by/sluzhba-vskrytiya/avto/. Обращение к опытным специалистам гарантирует полную сохранность автомобиля и в большинстве ситуаций – замков дверей и лакокрасочного покрытия авто. Специалисты используют профессиональные инструменты, открывая машины как отечественных, так и зарубежных производителей. Важно выбрать солидную компанию, чтобы впоследствии не тратиться на ремонт по восстановлению герметичности кузова машины, ликвидацию царапин и вмятин на дверях.

2. Разбить стекло

В сложных ситуациях, когда, к примеру, в салоне остался маленький ребенок, самый быстрый способ вскрытия автомобиля – разбить форточку или стекло задней двери. Покупка такого стекла обойдется дешевле, чем лобового или стекла передней двери автомобиля. Желательно оклеить стекло скотчем, чтобы его осколки не разлетелись по салону.

3. Выбить личинку замка

Выбивание цилиндра замка оправдано только в случае, если машина отечественного производства и покупка нового запорного устройства обойдется дешевле, чем вызов мастера по вскрытию авто в Минске. Для этого можно воспользоваться отверткой, ножницами или прочной стальной пластиной, схожей по размеру с ключом. Следует вбить ее в отверстие дверного замка, вытащить личинку и провернуть замок плоскогубцами. Если есть доступ к электродрели, можно высверлить сердцевину самым тонким сверлом, чтобы не повредить корпус запорного устройства и снизить стоимость последующих ремонтных работ. Покупка и установка нового цилиндра потребует меньших затрат, чем приобретение целого замка.

В интернете выложено множество роликов, показывающих способы открытия автомобиля при помощи подручных средств. Большинство советов применимо лишь к устаревшим машинам. Современные транспортные средства оснащаются достаточно сложными электронными и механическими элементами защиты от вскрытия и проникновения. Поэтому открыть автомобиль можно только в случае, если досконально разбираешься в установленной на нем системе безопасности и имеешь специальные инструменты и приборы.