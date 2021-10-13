Классификация детских автокресел: основные типы

Обычное автомобильное сидение совсем не предназначено для ребенка. Оно не обеспечивает должной защиты, а в случае непредвиденных ситуаций малыш совсем не защищен. Даже если он находится на ручках у мамы, столкновения или резкие повороты могут обернуться травматизмом. Для обеспечения безопасности и комфорта во время езды используются детские автокресла – специальные приспособления с прочной и надежной конструкцией. Их подбирают в зависимости от возраста.

Группа 0+

Они предусмотрены для новорожденных и выдерживают вес до 13 кг, похожи на обычную люльку, устанавливаются лицом против движения. Максимально защищают неокрепший позвоночник, также имеют внутренние ремни безопасности.

Модели совмещают в себе качалку, место для игр, переноску и стульчик для кормления. Среди их достоинств можно выделить:

легкость конструкции;

компактность;

высокий уровень безопасности.

Из-за своей конструкции могут использоваться только до пятимесячного возраста. Но в случае, если вы выбираете модели категории 0+/1, то можете использовать их для малыша, весом до 18 кг. Для удобства предусмотрено выдвижное сидение, которое позволяет находится в полулежачем положении.

Автокресла-переноски

К этому виду относят кресла 0+, которые имеют небольшой вес и ручку для переноски. Они подходят для новорожденных, могут использоваться дома, для сна ребенка. Среди их преимуществ выделяют:

удобную и легкую конструкцию;

компактность;

высокий уровень безопасности.

В некоторых моделях есть дополнительные ремни, что обеспечивает безопасность во время поездок.

Автокресла до 36 кг

В эту категорию относят модели нескольких групп: 1/2/3, от 18 до 36 кг (2/3); 22 – 36 кг (3). Универсальными считаются кресла 1/2/3, которые используются с 9 месяцев до 12 лет. Они имеют регулируемую спинку, что обеспечивает комфорт в любом возрасте. Но все же, для самых маленьких они не такие удобные из-за анатомической особенности позвоночника.

Вместе с этим, весомый плюс моделей – экономичность. Вам не придется приобретать новые автокресла под возраст ребенка. Наличие подлокотников и подставки под бутылочку обеспечивает высокий уровень удобства во время длительных поездок.

Модели группы 3, 2/3 не имеют собственного ремня безопасности, используется только автомобильный. Он фиксируется под подлокотниками, проходя через грудную клетку и плечо.

Бустеры

Это отдельная категория детских автокресел, которая состоит из одного сидения. Их предназначение «поднять» ребенка, чтобы правильно пристегнуть его штатным ремнем. Подходят для детей, весом от 15 кг.

Бустеры могут быть изготовлены из пены, пластика или на комбинированной основе. Последние самые прочные и надежные, отличаются устойчивостью и легкостью. Некоторые модели фиксируются с помощью креплений Isofix.

Выбирая такое автокресло, учитывайте высоту подлокотника. Чем она выше, тем лучше для ребенка. Также широкие модели позволят комфортно помещаться в них даже в верхней одежде. А возможность снятия обивки обеспечит легкую очистку изделий.