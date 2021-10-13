Насос для скважины предназначен для перекачивания воды из источника (скважины, колодца, резервуара, водоема) и доставки ее к местам пользования. Различают 2 вида помп в зависимости от места расположения: поверхностные и погружные. Поверхностные размещают вблизи с источником, а шланг для водозабора опускается в воду. Они эксплуатируются в емкостях глубиной до 8 метров, если в рабочей среде не содержатся абразивные и длинноволокнистые фракции. Погружные агрегаты монтируют в саму скважину и используются в случае, когда глубина ее превышает 8 метров. Установка поверхностного насоса обычно не составляет проблем. А вот монтаж погружной помпы является более сложным и требует определенных знаний и навыков. Помочь смогут мастера https://mir-bureniya.com.ua/.

Как установить насос в скважину

Перед установкой насоса в скважину следует провести подготовительные работы. Агрегат опускается в обсадную колонну, поэтому перед монтажом нужно убедиться в отсутствии дефектов, сужений или искривлений обсадных труб. Диаметр насоса должен быть меньше диаметра трубы. Производители насосного оборудования указывают граничные размеры скважины. Если насос будет размещен в скважине или колодце большего размера, то на насос одевают охлаждающий кожух для защиты от перегрева. Помпа опускается таким образом, чтобы вода снизу могла свободно перемещаться с целью охлаждения двигателя.

Перед тем, как опустить насос в скважину, проводят сборку насоса с комплектующими. Помпу соединяют с кабелем питания, тросом (или веревкой) и трубой для водопровода, объединив их между собой при помощи кабельных стяжек. При покупке скважинного насоса важно обращать внимание на материал, из которого изготовлен трос. Допускается только нержавеющая сталь, поскольку она не поддается коррозии. Тросы из черной или оцинкованной стали разрушаются в воде, поэтому не подходят для использования с погружными насосами. Производители комплектуют все помпы кабелем. Бывает, что для присоединения к сети его длины не хватает. В этом случае шнур удлиняют с помощью пайки, а место соединения закрывают термоусадочной муфтой. Кабель при этом должен подходить для глубинных насосов. Сечение должно соответствовать установленной изготовителем величине.

Чтобы предотвратить “сухой ход” насоса, на его патрубок крепят обратный клапан, если он не входит в комплектацию. Также обратные клапаны устанавливают на каждых 50 метрах трубы и на расстоянии 10 метров от динамического уровня. А для защиты от ила и других фракций к помпе присоединяют фильтр.

После присоединения всех элементов, помпу опускают вертикально в обсадную колонну. Сам процесс должен выполняться аккуратно, чтобы избежать ударов о стенки труб. Для защиты на насос можно надеть резиновое кольцо. Погружение совершают на рекомендованную буровиками глубину с учетом динамического (значение при активном откачивании) и статического (постоянная величина) уровня воды. Расстояние от агрегата до динамического уровня должно превышать 1 метр. Расстояние до дна скважины также должно быть больше 1 метра. Высота до зеркала воды указывается производителем на насосе.

После окончания погружения насоса с составляющими, они крепятся к оголовку. Насос включается не ранее, чем через 15 минут. Если Вы не уверены в возможности самостоятельного монтажа насоса в скважину, обращайтесь к профессионалам.