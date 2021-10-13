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Как подобрать зарядное устройство для аккумулятора?

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От качества зарядки аккумулятора напрямую зависит комфорт и безопасность дорожного движения. А вот качество зарядки прямо зависит от зарядного устройства.

Специалисты сервисных центров и СТО советуют, прежде чем выбирать и приобретать зарядное устройство для аккумулятора, выяснить тип используемой АКБ в автомобиле и учитывать компетентность водителя (чтобы иметь возможность грамотно пользоваться ЗУ и получить от оборудования максимум возможного).

Типы зарядных устройств

В прошлом были распространены трансформаторные ЗУ, которые, несмотря на значительную массу, обладают существенным достоинством– высокой надежностью при эксплуатации в сложных режимах.

Сегодня рынок ЗУ фактически органичен только импульсными устройствами, которые имеют небольшой вес, удобны в эксплуатации и допускают реализацию множества полезных функций и опций.

  • Автоматические зарядные устройства предназначены для автовладельцев с небольшим опытом и знаниями. Эти устройства работают по принципу «включил и забыл». Обычно автоматические ЗУ не имеют никаких настроек либо имеют минимум опций.
  • Программируемые ЗУ. Переназначены для специалистов СТО и опытных автомобилистов. Обладают множеством функций и настроек, требующих глубокого понимания происходящих процессов.
  • Пускозарядные ЗУ. Оснащены функцией запуска двигателя. Имеют две проблемы – значительную массу (предназначены для стационарного использования в гаражах, не удобны для мобильного применения) и примерно в два, два с половиной раза большую стоимостью.

При выборе рекомендуется учитывать специфику эксплуатации автомобиля. Если речь идет о работе параллельно с транспортными средствами разных марок и моделей, оснащенных разными типами аккумуляторов, имеет смысл инвестировать больше средств и приобрести многофункциональное программируемое зарядное устройство, которое позволит решать все возникающие в процессе техобслуживания задачи.

  • Диагностика исправности аккумуляторов, обнаружение вышедших из строя банок.
  • Восстановление потерявших эксплуатационные качества аккумуляторов.
  • Осуществление зарядки в оптимальном режиме с целью продления срока службы батарей.

Точный и подробный мониторинг процесса зарядки аккумуляторов обычному автолюбителю едва ли необходим, может оказаться полезен в процессе диагностики и выявления неисправностей.

Полезные советы по выбору ЗУ

Стоит ли выбирать ЗУ известных брендов? Чаще всего популярный бренд означает более высокую цену, при этом лучшие качественные характеристики могут и не присутствовать.

Обычному автолюбителю перед покупкой ЗУ полезно посоветоваться с опытным специалистом сервисного центра или СТО, чтобы не переплачивать за ненужные функции и получить удобное в использовании устройство, решающее все задачи.

 

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