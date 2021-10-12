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Доля желающих приобрести авто онлайн увеличилась в России в 2021 году

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Исследование компании Google и агентства маркетинговых исследований Kantar показало рост числа россиян, желающих совершать покупки автомобилей онлайн.

Оказалось, что в России автомобилисты стали предпочитать меньше тратить времени на пребывание в дилерском центре, а для того, чтобы определится с выбором используются онлайн-ресурсы, а именно поисковые системы, видео, официальные сайты производителей.

При этом советы продавцов, консультантов или реклама уже меньше влияют на выбор покупателя. Девять клиентов из десяти подбирают машину, используя источники в Интернете.

Кроме этого, все больше россиян решаются на покупку машины онлайн. Растет и число россиян, которые увидели машину именно онлайн.

 

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