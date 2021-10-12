Главная » Новости

АвтоВАЗ повысит цены на автомобили Lada с 18 октября 2021 года

Просмотров 12 Опубликовано Обновлено

До очередного подорожания автомобилей марки Lada осталось немного. Как пишет сообщество «Лада Ларгус Клуб» в популярной социальной сети, с 18 октября будут повышены рекомендованные розничные цены на все модели «АвтоВАЗа».
Стоит отметить, что с начала текущего года это будет уже шестое подорожание автомобилей Lada.

Популярные Lada Vesta и Lada Granta станут дороже на 9 600 и 6 600 рублей соответственно. Xray в зависимости от комплектации станет дороже от 7 600 до 10 600 рублей.

Стоимость Lada Niva Travel и Lada Largus поднимут от 8 600 до 9 600 рублей, а пятидверную версию Lada Niva Legend будет предлагать на 17 600 рублей дороже от текущей рекомендованной цены.

Ко всем этим цифрам еще стоит прибавить 2400 рублей, ведь именно за такую цену все автомобили компании получат обязательный «набор автомобилиста».

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО