Американский седан Kia Forte обновился вслед за Kia Cerato

Kia Cerato для рынка США производится в Мексике и предлагается под названием Forte.

До американского рынка добралась рестайлинговая версия седана Forte, которая получила знакомое для российского рынка обновление, но с рядом особенностей.

Как пишет «Авторевю», в салоне рейстайлинговго Forte появилась мультимедийная система с 10,25-дюймовым экраном, при том что в РФ Kia Cerato доступен максимум с 8-дюймовым дисплеем.

А вот цифровую панель приборов в Forte в США добавлять не стали, несмотря на то что Корее эта модель предлагается с виртуальной панелью.

Kia Forte также получил расширенный список помощников Drive Wise. Теперь в пакете присутствует адаптивный круиз-контроль с возможностью распознания дорожных знаков.

Помимо этого, модель лишилась самой дешевой комплектации с механической коробкой передач.

Доступен только вариатор, при этом версия Forte GT с турбомотором 1.6 T-GDI мощностью 204 л.с. будет предлагаться с 7-диаппазонным «роботом» или 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Продажи Kia Forte в США начнутся в ближайшее время, цены объявят ближе к старту продаж.