Марка Ford представила в Европе новый компактвэн Ford Tourneo Connect

Ford на европейском рынке рассекретила свою новую модель — Tourneo Connect.

Этот коммерческий автомобиль разработан при содействии Volkswagen, причем немецкая компания для своего партнера выделила тележку популярного Volkswagen Caddy.

Ford Tourneo Connect нового поколения сразу представлен в двух версиях — с тремя и двумя рядами сидений.

В основе новинки лежит платформа MQB, которая также используется в новом Caddy и ряде других моделей немецкого автопроизводителя.

По этой причине салон Tourneo Connect мало чем отличается Caddy, за исключением рулевого колеса и передней панели. При этом у американской модели передняя часть выполнена в фирменном стиле компании.

Ford Tourneo Connect на европейском рынке будет предлагаться с большим количеством дополнительных электронных систем, среди которых будет доступен адаптивный круиз контроль.

Что касается моторной гаммы, то она состоит из 114-сильного турбированого четырехцилиндрового мотора объёмом 1,5-литра.

Также Tourneo Connect можно будет заказать с 2,0-литровым турбодизелем мощность 112 или 122 л.с.

Трансмиссию можно будет выбрать 6-ступенчатую механическую или 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

Ford Tourneo Connect поступит в продажу только весной следующего года, цены на модель объявят ближе к старту продаж.