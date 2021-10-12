Водителям в России озвучили 10 проблем авто, с которыми нельзя пройти техосмотр в 2021 году

Автовладельцы, у которых срок действия диагностических карт закончился в феврале 2021 года, скоро будут проходить техосмотр по новым правилам.

Журналисты Autonews рассказали, как избежать повторного посещения пунктов ТО, и на что нужно обратить внимание перед поездкой на станцию технического обслуживания.

Автовладельцам в РФ перечислили 10 проблем авто, с которыми по новым правилам нельзя пройти техосмотр в 2021 году.

Первой самой распространённой проблемой считается трещина на лобовом стекле, которая не должна находится в зоне обзора водителя.

Также трещины должны отсутствовать на фарах, при этом допускаются на противотуманных фарах, но при условии, что они светят ярко.

Также автовладелец не пройдет ТО, если неоткалибрована головная оптика или она светит недостаточно ярко или в разные стороны.

Стоит перед поездкой еще проверить тормозную систему и вернуть все части салона (если они до этого были демонтированы).

Еще стоит убрать крепления для навигатора или смартфона с лобового стекла, если конечно они мешают обзору.

Не выдадут диагностическую карту и при нерабочем катализаторе, изношенном протекторе покрышек или «резине» неподходящего размера.

Неработающие омыватели фар и некорректно работающие дворники тоже не позволят пройти ТО, а значит придется устранять поломку самостоятельно и повторно возвращаться на диагностику.

Затертый или погнутый госномер тоже входит в список проблем, которые не позволят получить с первого раза диагностическую карту.