Mercedes-Benz стал популярным автомобилем среди депутатов Госдумы восьмого созыва

Журналисты изучили налоговые декларации депутатов нового созыва и выяснили, какими автомобилями они владеют.

Как оказалось в общем списке нет каких либо экзотических авто, типа Rolls-Royce или суперкаров, но зато есть ЗАЗ-968МД и редчайший ЗИЛ 3207 «Юность».

Autonews удалось начитать более 40 машин Mercedes-Benz, свыше 20 моделей BMW и 10 Audi.

В списке также попадаются Lexus и британские внедорожники Land Rover и Range Rover.

В новом созыве также есть любители мотоциклов. Так, у представителя партии «Новые люди» зарегистрировано два мотоцикла Harley Davidson 2012 и 2015 годов выпуска.