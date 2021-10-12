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Mercedes-Benz стал популярным автомобилем среди депутатов Госдумы восьмого созыва

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Журналисты изучили налоговые декларации депутатов нового созыва и выяснили, какими автомобилями они владеют.
Как оказалось в общем списке нет каких либо экзотических авто, типа Rolls-Royce или суперкаров, но зато есть ЗАЗ-968МД и редчайший ЗИЛ 3207 «Юность».

Autonews удалось начитать более 40 машин Mercedes-Benz, свыше 20 моделей BMW и 10 Audi.

В списке также попадаются Lexus и британские внедорожники Land Rover и Range Rover.

В новом созыве также есть любители мотоциклов. Так, у представителя партии «Новые люди» зарегистрировано два мотоцикла Harley Davidson 2012 и 2015 годов выпуска.

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