Tesla построила в Берлине автозавод с автоматической сборкой электромобилей

Tesla на своих заводах старается применять самое передовое оборудование и самые дорогие технологии.

Американский автопроизводитель электрокаров завершил строительство завода в Берлине.

В честь этого на предприятии была организована экскурсия, на которой рассказали про самые передовые технологии.

Самой большой гордостью нового автомобильного завода стали роботы, которые за 45 секунд будут собирать кузов кроссовера Model Y.

Планируется что на европейском заводе в неделю будут выпускать до 10 000 ед. электрокаров, но в первый год завод будет работать не на всю мощность.

Первые электрокары с берлинской фабрики должны выйти в следующем месяце.