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Все модели бренда Haval подорожали на рынке РФ в октябре 2021 года

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В России продолжают мониторить цены на новые автомобили, а очередной мониторинг показал, что в октябре изменились цены на машины китайской марки Haval.

Все модели бренда Haval подорожали на рынке РФ в октябре 2021 года, причем сумма удорожания в зависимости от модели составила 20-60 тыс. рублей.

Как всегда, сильнее всех прибавил в цене внедорожник Haval H9 – 60 тыс. рублей и теперь его продают по цене от 2 839 000 до 3 239 000 рублей.

Модели Haval F7, Haval F7x и Haval Jolion стали дороже на 20 тыс. рублей.

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