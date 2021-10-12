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В России стартовало производство обновленного хэтчбека и универсала Kia Ceed

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Kia Ceed 2022 модельного года начали собирать на заводе «Автотор» в Калинграде, на этом предприятии сразу выпускают хэтчбек и универсал.
Хэтчбек Kia Ceed и универсал Ceed SW получили новый логотип компании и ряд внешних изменений.

Помимо этого, модели теперь оснащаются телематическим комплексом Kia Connect.

Самым важным изменением в Kia Ceed 2022 модельного года стало появление нового ДВС Smartstream 1.5 T-GDI со 150-сильной отдачей.

Этот силовой агрегат пришел на смену всем знакомому 1,4-литровому бензиновому двигателю.

Стоит отметить, что новый 1.5 T-GDI на европейском рынке выдает 160 л.с., но для РФ его дефорсировали до 150 л.с. при этом трансмиссия для Европы осталась без изменений, и это семиступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями.

Также Kia Ceed в российских дилерских центрах будут предлагать с 1,6-литровым 128-сильным мотором, который работает с 6-ступенчатым «автоматом».

Продажи семейства Kia Ceed 2022 модельного года начнутся в ноябре. Цену озвучат ближе к старту продаж. Позже на российском рынке начнут предлагать кросс-хэтчбек XCeed со 150 и 200-сильными моторами.

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