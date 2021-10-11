Российское подразделение компании официально предупредило россиян об изменении цен на свои автомобили с начала следующего месяца.

Большинство автомобилей BMW подорожают в России с 1 ноября 2021 года на 2,1% в среднем. При этом отмечается, что речь идет о машинах, выпущенных после 1 ноября 2021 года.

Стоимость машин будет сохранена только для клиентов, которые подтвердили заказ и не вносят изменений в комплектацию. Кроссоверы марки вырастут в цене с 1 декабря.

В компании добавили, что наряду с изменением цен в большую сторону в машинах бренда появятся некоторые ранее недоступные опции и исполнения.