Компания Skoda распространила первое фото нового седана Skoda Slavia для рынка Индии

После Kushaq Skoda Slavia — вторая, специально разработанная для Индии модель от бренда, которая, как и этот компактный внедорожник, будет построена на платформе MQB-A0-IN.

Это более дешевая версия базы MQB-A0, которая известна по Fabia, Volkswagen Polo и Seat Arona. Skoda распространила первое фото Slavia, на которой новинка имеет яркий камуфляж.

Компания Skoda ранее уже проводила настоящий конкурс по созданию дизайна для наклеек на кузов.

По данным бренда, более 200 человек представили свой собственный дизайн камуфляжного костюма для Slavia, и этот преимущественно оранжевый вариант стал победителем.

Счастливый победитель, некий Шреяс Карамбелкар, выигрывает поездку в Прагу. Но это еще не все. Карамбелкар также выигрывает личную встречу с главой дизайна Skoda Оливером Стефани.