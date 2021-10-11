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Автомобили с пробегом подорожали на рынке России на 20% с начала 2021 года

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Рост цен и дефицит новых автомобилей влечет за собой повышенный спрос на подержанные машины, что в свою очередь провоцирует рост цен на них.

Аналитики «Авто.ру» посчитали, насколько за период с начала года подорожали автомобили на вторичном рынке. Оказалось, что автомобили с пробегом подорожали на рынке России на 20% с начала 2021 года.

При этом данные «Дрома» и в «Авито Авто» не сильно отличаются от «Авто.ру». По их данным удорожание оказалось чуть более 20%.

Сильнее всех подорожали 3- и 5-летние модели, которые прибавили в цене 11 и 15% в среднем. Наряду с этим отмечается заметный рост цен на непопулярные в России авто.

В качестве примера приводят Smart (на 27%), Seat (на 27%) и Dodge (23%). Лады с начала года прибавили в цене 11% в среднем.

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