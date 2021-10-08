Мало выбрать для своего авто хорошую аудиосистему — важно корректно её установить. И здесь на первое место выходит правильная аудиоподготовка дверей автомобиля. От того, насколько дверные карты проработаны с точки зрения шумоизоляции, зависит, звучание мультимедиа. Порой даже бюджетная система способна порадовать насыщенностью и силой, если всё сделано правильно. И наоборот, бывает, что дорогие динамики и усилители не дают ожидаемого эффекта, поскольку вся их сила и мощь растрачиваются попусту, утекая буквально сквозь дверные щели.

Что включает аудиоподготовка дверей

Виброизоляция — помогает убрать посторонние шумы при выведении громкости аудиосистемы на максимум и улучшить звучание басов;

Избавление от внешних шумов — исключение в салоне гула и шума от улицы, включая движущийся транспорт и атмосферные явления, позволяет добиться более качественного звучания, даже без замены компонентов системы;

Устранение скрипов — уплотнение обшивки, использование специальных антискрипов позволяет исключить дребезжание пластика и других деталей, которые мешают полноценному восприятию музыки;

создание полости, объема, внутри двери — способствует улучшению акустических свойств всех компонентов;

монтаж специальных подиумов для жесткого закрепления динамиков — раскрывает глубину и четкость звучания, которые теряются при ненадежном закреплении.

Как проводить шумоизоляцию дверей

Сначала выполняется виброизоляция — чтобы исключить вибрации, которые неизбежно передаются в салон от металлических деталей авто и влияют на звуковую картину в целом: обрабатывается углубление двери, место под динамик, в целом, это не менее половины поверхности, вентиляция и дренажные отверстия не заклеиваются;

Используйте строительный фен, необходимо, чтобы материал был достаточно прогрет;

Стыки между основой и самой дверью обрабатывают вибропластом;

Под обшивкой необходимо уложить антискрип, из него же надо сделать уплотнительное кольцо под динамик;

если дверь имеет сложное составное строение, то виброизоляцией тщательно обрабатываются все швы;

на завершающей стадии используется шумопоглотитель, им дверь обклеивается изнутри внахлест — этим исключаем скрипы, которые могут возникать при взаимодействии металла с обшивкой.

Используемые материалы

К выбору материалов для шумоизоляции автомобиля на сайте для аудиоподготовки дверей отнеситесь с особой тщательностью. Отдайте предпочтение проверенным брендам и профессиональным магазинам. Одним из таких «проверенных», безусловно, является Стандартпласт (StP) — это эксперт в шумоизоляции, который предлагает целевой подбор материалов под каждый элемент кузова.

Для двери вам может понадобиться 2-3 стандартных листа виброизоляции и примерно 1 м² шумопоглотителя в сочетании с антискрипом. Используйте разную толщину, но старайтесь не переусердствовать, так как шумоизоляционные мероприятия всегда утяжеляют автомобиль. А в области дверей следует быть особенно осторожным, чтобы не нарушить комфортность процесса закрывания.