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Марка Renault вывела на тесты седан Renault Logan нового поколения для России

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Renault Logan третьего поколения был замечен в Тольятти на дорожных испытаниях. Модель вывели на дороги общего назначения в камуфляжной пленке со вставками, визуально изменяющими внешность кузова.
Снимками тестового прототипа поделился паблик Avtograd news, где опубликовали фото седана Logan, который внешне похож на турецкую модель Renault Taliant.

Помимо опубликованных фото источник написал, что серийная версия седана для российского рынка будет оснащаться прежними моторами, но ожидается и новый силовой агрегат, который ранее не устанавливали на автомобили Renault, выпущенные заводом «АвтоВАЗа».

Сейчас предприятие «АвтоВАЗ» выпустило более 10 тестовых прототипов Renault Logan и Sandero, которые тоже тестируются на дорогах общего назначения.

Ожидается, что серийное производство нового поколения Logan и Sandero в России начнут в следующем году.

renault Renault Logan
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