Компания Tesla повысила цены на электромобили Model S и Model Y из-за дефицита

Американская компания, как и другие автопроизводители, также столкнулась с проблемой нехватки комплектующих, связанных с глобальным дефицитом полупроводниковой продукции.

Как сообщил глава Tesla Илон Маск, по этой причине они вынуждены поднять цены на свои электрокары. В частности, компания Tesla повысила цены на электромобили Model S и Model Y.

Теперь минимальная стоимость Model 3 составляет 41 990 долларов, что на 2 тыс. долларов больше. Версия Tesla Model 3 Performance подорожала на 1 тыс. долларов до 57 990 долларов.

Что касается кроссовера, то у него цены изменились на такую же сумму и теперь он стоит 54 990 и 61 990 долларов за модификации Tesla Model Y Long Range Dual Motor и Tesla Model Y Performance.