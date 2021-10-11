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Президент марки Lancia подтвердил возвращение культовой Delta

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Lancia, входящая в концерн Stellantis, пока работает только на рынке Италии, и это давно забытая многими компания сейчас выпускает только маленький хэтчбек Ypsilon.
В Stellantis включила Lancia в премиум-кластер, в который также вошли известные бренды DS и Alfa Romeo, только в будущем автомобили Lancia станут исключительно электрическими.

Как заявил глава компании Лука Наполитано итальянскому изданию Corriere, в будущем модельный ряд бренда будет состоять из трех моделей.

В 2024 году выпустят обновлённый хэтчбек Ypsilon, а с 2026 года компания начнет выпускать только электрические модели, среди которых будет кроссовер и возрожденная Lancia Delta, она тоже окажется электрической с самыми современными технологиями.

Ориентировочно выпуск Delta состоится в 2027 году.

lancia Lancia Delta
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