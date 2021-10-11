Mazda 6 новой генерации представят в первой половине 2022 года

Японский автопроизводитель представит новое поколение Mazda6 в следующем году. Уже известно, что оно получит заднеприводную платформу и новые шестицилиндровые моторы.

Mazda 6 нового поколения должны представить в первой половине 2022 года, об этом сообщает японское издание Spyder7 со ссылкой на собственные источники знакомые с планами автопроизводителя.

Как пишет издание Spyder7, седан Mazda6 разрабатывается на заднеприводной платформе, а это совершенно новая тележка, которая адаптирована для новых шестицилиндровых рядных силовых агрегатов и электрических силовых установок.

В дальнейшем заднеприводная платформа будет использоваться у кроссовера CX-5, который будет представлен в конце следующего года или начале 2023 года.

Под капотом Mazda6 будут устанавливать 3,0-литровый шестицилиндровый рядный агрегат, который будет работать в паре с 48-вольтовым стартер-генератором.

Также ожидается появление полноценной гибридной силовой установки и электрической версии Mazda6.

Внешне флагманский седан от японского автопроизводителя будет похож на концепт Vision Coupe, который был представлен в Токио в 2017 году.